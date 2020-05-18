"الطفولة والأمومة" ينظم دورات توعوية لحماية العاملين من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية للعاملين بالمجلس بهدف رفع وعيهم بطرق مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وافتتحت الورشة الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشددت خلال كلمتها على ضرورة اتباع كافة العاملين للإجراءات الوقائية لحمايتهم، فضلا عن توفير كافة سبل الدعم لهم ، لافتة إلى أن هذه الورشة التدريبية هي الأولى على أن يتبعها سلسلة من الورش الوقائية لكافة العاملين لتعريفهم بكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس. Advertisements كما طالبت أمين عام المجلس الحضور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا. وتخلل الورشة التعريف بطرق العدوى ومصدرها وكيفية انتقال الفيروس من شخص لأخر، وطرق تجنبها، وكيفية تعقيم وتأمين المنشأة والتعامل مع الزملاء.

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