شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن إنتاج بوابة تعقيم فى مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأبناء مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية، الذين نجحوا فى تصميم وتنفيذ جهاز بواية تعقيم وتم إنتاجها ذاتيا فى ورش الدار وبتكلفة بسيطة وتحت إشراف مدربى ورشة الكهرباء.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى بتجربة بوابة التعقيم بعد تركيبها على المدخل الرئيسى بديوان عام الوزارة مؤكدة على توفير كافة أوجه الدعم لأبناء دار التربية للتوسع فى تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها مساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الوقاية فى دور الرعاية ومديريات التضامن الاجتماعى.

وقالت القباج إن نجاح أبنائنا فى دار التربية فى تصنيع هذه البوابة يعكس نجاح البرامج التى يتم تنفيذها فى دور الرعاية وجودة مستوى التدريب في الورش وقدرة الأبناء على الابتكار ومواكبة متطلبات المجتمع وشعورهم بالمسؤليه وضرورة مساهمتهم في خدمة مجتمعهم.

واوضح محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ان وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت مراحل تصنيع بوابة التعقيم وكانت داعمه لابناء دار التربيه ووجهت بدعمهم وكان لتشجيعها لهم عظيم الاثر في تنفيذ البوابة بمستوى تقني متميز وباقل تكلفه وانه تم انتاج ٨ بوابات حتي الان وسيتم التوسع في انتاج اعداد اكبر وتكلفة اقل

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقاط صور تذكاريه مع فريق العمل الذي نفذ بوابة التعقيم ومدربي ورش الكهرباء وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقيه

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