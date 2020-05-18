شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع إشغالات شوارع الصناديلى وسعد زغلول وأحمد ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملات لرفع الاشغالات وكل ما يعوق السير بالطريق العام بناء على تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حيث قاد اليوم تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب ورجال العمل الميدانى بالحى حملة اشغالات مكبرة على ميدان الجيزة ومتفرعاته وشارع احمد ماهر وسعد زغلول والصناديلى .

وفى السياق تابع اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، أعمال تركيب أعمدة الإنارة الجديدة، حيث تم استكمال أعمال تركيب الأعمدة الجديدة بشارع الجمهورية الرئيسي بالمدينة، وجاري العمل للارتقاء بمنظومة الإنارة وأعمال التجميل بمدينة أوسيم، وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.