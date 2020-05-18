شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ترشيد الاستهلاك وعدم تخزين سلع فوق الحاجة أولى فى أوقات الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف الخاطرة الـ 23 من الخواطر الرمضانية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحت عنوان :"ترشيد الاستهلاك وقت الأزمات".

وقال جمعة:"ينهى ديننا الحنيف عن الإسراف والتبذير في كل شيء ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا"، ويقول سبحانه : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".

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وتابع جمعة:" ويقول سبحانه وتعالى: " وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً"، ويقول سبحانه وتعالى: "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا", ويقـول نبينـا (صلى الله عليه وسلم) : " كُلُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُـوا فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ ".

واختتم وزير الأوقاف:"وإذا كان ترشيد الاستهلاك مطلوبًا كنمط حياة، فإن الأمر يكون ألزم وأولى في أوقات الشدائد والأزمات، بل إن الأمر لا يقف عند حدود ترشيد الاستهلاك فحسب، إنما يتطلب مع ذلك البعد عن الأثرة والأنانية والشره في شراء السلع وتخزينها فوق الحاجة الضرورية ، مما يتسبب بالطبع في شحها ورفع أسعارها وضرر الآخرين ، بل ضرر الجميع، والقاعدة الفقهية الشرعية أنه:"لا ضرر ولا ضرار"، وقد قالوا: أنت حرٌّ ما لم تضر.