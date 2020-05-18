شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتهاء تنفيذ محور سمالوط بالمنيا بتكلفة 1.5 مليار جنيه نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه محافظ المنيا معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حارة مـرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه وحيث يشتمل المحور على عدد 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري كم أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه نهاية الشهر القادم.

وتابع وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة ومعدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق) بالإضافة الى اعمال الطرق وأكد على ضرورة الانتهاء منه وفقا للجداول الزمنية المحددة وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية، مع ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات التى تحافظ على سلامة العمال والمهندسين العاملين بالمشروع.

كما أكد وزير النقل خلال الجولة على الأهمية الكبيرة للمحور، مشيرا إلى أنه سيساهم فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

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وأضاف الوزير أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا إلى أنه بدءا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل حيث تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة ليصل إجمالي المحاور و الكباري على النيل (59 كوبري).

ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).