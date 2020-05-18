شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توفير خوذة للوقاية من كورونا لقارئى عدادات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين بالشركة، وتم توزيع الخوذة البلاستيكية على قارئى عدادات الكهرباء للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين فى نفس الوقت.

وأكدت شركة شعاع انتظام العمل بين العاملين بالشركة رغم الظروف الاستثناءية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، وخلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمواطنين فى موعدها المحدد، وفقا لدورة القراءة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء حتى لا يؤثر سلبا على المواطنين.

وتعلن شركة شعاع عن التزامها الكامل بتعليمات وزارة الصحة والسكان الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطهير وتعقيم مقر الشركة الرئيسى وجميع فروعها على مستوى الجمهورية، كما تم توفير الكمامات والمواد المطهرة لجميع العاملين بالشركة بشكل عام والكشافين بشكل خاص نظرا لأنهم الأكثر اختلاطا بالمواطنين.

وتوكد شعاع أن جميع القراءات التى يتم إحضارها يتم تسجيلها من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء باستخدام برنامج القراءة الموحد وإرسالها أونلاين إلى الإدارة التابع لها المشترك.

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