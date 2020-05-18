شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 68 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية المختصين فى الميناء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة ارتداء الماسكات والقفازات، واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم لمنع انتشار كورونا، كما وجه بتيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقال الربان شاهين إن الميناء يشهد نشاطا دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما ، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 68 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة 33 سفينة، ووصلت 15 سفينة، وسافرت 10 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 21 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 6 سفن تفرغ خشب تزن، وقمح، وصويا، وبلغ إجمالى البضائع الواردة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 123 ألف طن، وإجمالى البضائع الصادرة 6 آلاف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 626 حاوية، والواردة 1308 حاوية، هذا وقد تم دخول وخروج 8900 شاحنة عامة من وإلى الميناء.