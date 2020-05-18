شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمل دوائر الاستئناف بكامل طاقتها عقب إجازة عيد الفطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود كافة المحاكم للعمل من جديد عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وتعمل دوائر محكمة استئناف القاهرة تحديدا مع بداية شهر يونيو المقبل، لكن هل تعمل الدوائر بكامل طاقتها أى هل سيكون العمل طوال أيام الأسبوع؟ المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة يوضح أن العمل سيعود تدريجيا، بمعنى أن العمل حين بدأ فى الدوائر خلال شهر مايو كانت تعمل يومين فقط فى الأسبوع ، وعقب إجازة عيد الفطر ، سيكون العمل بالدوائر بداية من أول يونيو لمدة 4 أيام أسبوعا ، فيما تعمل الدوائر خلال شهرى يوليو واغسطس بدور انعقاد كامل ، لمدة 6 أيام.

وأكد المستشار سيف ، إن المحكمة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مع بداية العمل بجميع دوائر المحكمة فى الأول من يونيو المقبل ، للوقاية ولحماية العاملين بالمحكمة والمواطنين. وأضاف ، أن المحكمة اتفقت على شراء عدد من الأجهزة الخاصة بأعمال التطهير اليدوى ليستخدمها العاملين فى المحكمة ، حيث سيتم تركيبها على مستوى أماكن المحكمة ، وفى الطرقات الرئيسية ، وعند مدخل القاعات ، مؤكدا على أنه ستتوافر أدوات التعقيم (الجل المطهر) خلال هذه الأجهزة التى سيتم تركيبها فى المحكمة.

وكان رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح ، كلف كافة المأموريات التابعة للمحكمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة وهى: 1- تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني.

2 - قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين .

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3 - الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .

4 - لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .

5 - تنعقد أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو واغسطس 2020 دورا كاملا.

6 - تكليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

ويعود العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف فى الأول من يونيو المقبل ، حيث وضع رئيس المحكمة قواعد العودة ، على أن تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع. وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا بعودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.