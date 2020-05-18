شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت الصحة العالمية جائحة كورونا حول العالم؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مواجه فيروس كورونا عالميا من خلال تسريع وتيرة البحث والتطوير ومساعدة البلدان على التأهب والاستجابة بالإضافة إلى تنسيق جهود الاستجابة العالمية مع تعزيز التواصل والتوعية بشأن السبل التي تساعد الناس على حماية أنفسهم والأخرين من عدوي كوفيد 19.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت امدادات أساسية لأنشطة الاستجابة ومعدات حماية للعاملين الصحيين في أكثر من 133 دولة كما قامت بــ 1.5 مليون مجموعة اختبار في 126 دولة بالعالم للكشف عن فيروس كورونا كما أطلقت دورات تدريبية تستهدف توعية وتعليم 1.5 مليون شخص.

وأضافت منظمة الصحة العالمية انضمام 100 دولة إلى تجربة التضامن السريرية التي تدعم الكشف عن الأدوية الجديدة مشيرة إلى أنه تم عمل ما يقرب من 90 ورقة ارشادية تمس عموم المجتمع في إطار التوعية بكوفيد 19 .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان وزارة الصحة والسكان ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.