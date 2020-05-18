شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان التاريخ إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم الاثنين، امتحان مادة "التاريخ" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى تاسع أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

وأكدت الوزارة، أنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالى 589 ألفًا و756 طالب وطالبة فى مختلف محافظات الجمهورية.

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain