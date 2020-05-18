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نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين ، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشى وباء ، وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشى وباء فيروس كورونا المستجد .

 

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وأضاف رجائى عطية فى بيان له أن اللجنة تضم كلا من عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة وإبراهيم عبد العزيز سعودى المحامى الذى تفضل بالتطوع للمشاركة ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة و محمد فزاع عضو مجلس النقابة و ياسر شعراوى المحامى و فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة و شعبان الجمال المحامي، مشيرا إلى أن التشكيل مفتوح لمن يريد المساهمة متطوعاً فى هذه المهمة الجليلة وأنه سوف يخصص للجنة خط تليفونى مستقل من خطوط النقابة العامة.

 

وأشار رجائى عطية إلى أن مهمة اللجنة تكون متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم فى الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية و مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم - لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم و متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم و التواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضى بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين.

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