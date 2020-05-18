شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: امتحان التاريخ اعتمد على التحليل.. والمنصة تعمل بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة التاريخ، إلكترونيا من المنزل، مؤكدين سهولة الأسئلة واستقرار فى الدخول على المنصة الإلكترونية، حيث أكد الطالب محمد أشرف إمام الطالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية أن امتحان التاريخ اليوم كان فى مستوى الطالب المتوسط ويستطيع الطالب الفاهم الذى يعتمد على التحليل والاستنتاج التعامل مع الامتحان بكل سهوله.

وأوضح الطالب أن منصة الامتحان عملت بكفاءة دون مشكلات فنية أو تقنية.

ويؤدى الطلاب امتحان مادة التاريخ على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، التى تستمر حتى 20 مايو 2020، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى.

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https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، فى المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/