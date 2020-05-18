شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تقدم أكثر من 40000 اختبار pcr لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة primer design ltd الرائدة في المملكة المتحدة والتابعة لشركة novacyt sa بتصدير أكثر من 40000 اختبار pcr لمصر لدعم استجابتها لفيروس كورونا.

وتعمل المملكة المتحدة ومصر بجد لتلبية الاحتياجات الفورية لكلا البلدين من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية بين البلدين، ونفذت مصر اتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة وأرسلت شحنات من الملابس الطبية الوقائية للملكة المتحدة.

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وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفرى أدامز، تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل معا لمواجهة هذا التحدى العالمى، وتتحد المملكة المتحدة والشركات البريطانية في التزامها بدعم مصر، ودعم الفئات الأكثر ضعفا لمواجهة الفيروس.

وفى 4 مايو شاركت المملكة المتحدة في استضافة قمة الاستجابة العالمية، وجمعت 8 مليار في تعهداتها لمكافحة الفيروس، وتقود الطريق لإتاحة لقاحات وعلاجات الفيروس للجميع.