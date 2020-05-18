شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 464 من المصريين العالقين بالسعودية على متن رحلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، رحلتين طيران استثنائيتين سيرتها شركة مصر للطيران واير كايرو، لإعادة مصريين عالقين بالمملكة العربية السعودية منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن رحلة مصر للطيران وصلت إلى مطار القاهرة قادمة من مدينة الرياض بالسعودية على متنها 299 راكبا مصريا من العالقين ، كما وصلت ايضا رحلة "اير كايرو" قادمة ايضا من الرياض وعلي متنها 165 راكبا، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل.

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وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.