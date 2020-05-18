مصر | نشرة حوادث الخليج 365: وزير الداخلية يبحث خطة عيد الفطر الأمنية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: وزير الداخلية يبحث خطة عيد الفطر الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بمساعديه لتأمين البلاد خلال العيد

اجتمع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء أمس، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية.

إحالة موظفة ماسبيرو بتهمة النصب للمحاكمة الجنائية أحالت نيابة بولاق أبو العلا اليوم الاثنين، موظفة موظفة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستغلال الوظيفي.

بنبيعها بعقود مزورة".. اعترافات عصابة سرقة السيارات بالهرم باخد العربية من صاحبها على إني هأجرها له، بعقد إيجار، مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه كل شهر، وبعدها بسلمها للمحاسب شريكي، حيث يقوم ببيعها بعقد بيع ابتدائي مزور".. هكذا اعترف صاحب معرض سيارات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على السيارات من مالكيها، بقصد تأجيرها وذلك مقابل مبلغ مالي. Advertisements

ضبط عامل قتل مُسنة لسرقة أموالها بالمنوفية نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، في ضبط عامل لقتله مسنة وسرقة قرطها الذهبي.

بلاغ للنائب العام ضد منتصر الزيات لتعمده نشر أخبار كاذبة تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد منتصر الزيات؛ لتعمده نشر أخبار كاذبة.

28 يونيو.. محاكمة المتهمين بقضية "كتائب حلوان" أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في قضية "كتائب حلوان" وذلك لجلسة 28 يونيو المقبل بعد القبض علي اتنين متهمين جدد.