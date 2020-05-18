مصر | حبس عصابة تتزعمها سيدتان لسرقة المواطنين بالموسكي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عصابة تتزعمها سيدتان لسرقة المواطنين بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الإثنين، حبس سيدتين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب النشل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهمين.

البداية تعود أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات) باستبيان الأمر تم التقابل مع (ربة منزل) وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام (سيدتان مجهولتان "أدلت بأوصافهما التقريبية") بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بأسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمتين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2 حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة").

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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"باخد العربية من صاحبها على إني هأجرها له، بعقد إيجار، مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه كل شهر، وبعدها بسلمها للمحاسب شريكي، حيث يقوم ببيعها بعقد بيع ابتدائي مزور".. هكذا اعترف صاحب معرض سيارات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على السيارات من مالكيها، بقصد تأجيرها وذلك مقابل مبلغ مالي.

وأضاف المتهم الثاني خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه بعد استلامه السيارة يقوم ببيعها بعقد بيع ابتدائي مزور، لأشخاص آخرين، مشيرًا إلى أنهما ارتكبا 8 وقائع بنفس الأسلوب، بمنطقتي الهرم والطالبية.

كان أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تشكيل عصابي، تخصص في الإستيلاء على السيارات بمنطقتي الهرم والطالبية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الهرم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، بمشاركة قطاع الأمن العام عن قيام شخصين (مالك معرض تأجير سيارات، محاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الإستيلاء على السيارات، حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام، الطالبية) مكانًا لمزاولةنشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، تنسيقا مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا أمام العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بإرتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولي عليها والسابق بيعها بمعرفتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.