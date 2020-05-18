مصر | حبس تشكيل عصابي لسرقته نصف مليون جنيه بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي لسرقته نصف مليون جنيه بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم مبلغ ٥٥٠ ألف جنيه من محاسب وعامل بأحد البنوك، بمنطقة العجوزة.

وكشفت التحقيقات، أن المحاسب والعامل أثناء سيرهما متجهين للبنك، قاما شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة وبداخلها المبلغ وفرا هاربين.

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عامل خدمات بذات البنك، بأنهما عقب إستلامهما مبلغ مالي قدره 550 ألف جنيه، من البنك عملهما ووضعه داخل كيس بلاستيكى لتغذية ماكينات الصرف الآلي وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس بدائرة القسم فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالي وهربا.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث جنائي، تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إستهدافهم وضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وعُثر بحوزتهم على مبلغ 301 ألف جنيه، سيارة ملاكي، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.