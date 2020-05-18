أخبار مصر | 'استقلال الصحافة' عن ثاني وفاة بين الزملاء بكورونا: صبر على البلاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر 'استقلال الصحافة' عن ثاني وفاة بين الزملاء بكورونا: صبر على البلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، للوسط الصحفي، بخالص العزاء في وفاة الزميل محيى الدين السيد، الصحفي بالقومية للتوزيع والذي وافته المنية، اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الزميل الراحل كان معروفًا عنه دماثة خلقه بين الزملاء، وحبه للجميع، وحب زملائه له، كما أنه كان صابرًا على البلاء؛ حيث كان يعانى مشاكل صحية انتهت بوفاته.

وأضافت اللجنة في بيانها: "رحم الله الزميل محيى الدين السيد، وألهم أسرته وأهله الصبر والسلوان، وأبدله عن صبره على البلاء حسنات، وأدخله الجنة برحمته".

ونعى الدكتور والكاتب الصحفي ضياء رشوان، ببالغ الحزن والأسى، الزميل محيي الدين السيد السعيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، والذي وافته المنية اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم النقيب في بيان له، بخالص العزاء والمواساة، إلى زوجته الزميلة منى البقري، الصحفية في جريدة السوق العربية.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل الصحفي محيى الدين السيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

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ونعى مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له، وفاة الزميل، وأعلن عن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة، في بيانه، بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي من موظفين وإداريين وعمال، اتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام النقابة، إن المجلس يقوم بكل الإجراءات الاحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة، وأنه تم توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه والكمامات، وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.