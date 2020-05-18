أخبار مصر | رئيس البرلمان لوزير المالية: المجلس شغال لحسابك.. ومحدش بيروح ناحية الحكومة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان لوزير المالية: المجلس شغال لحسابك.. ومحدش بيروح ناحية الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية محمد معيط، بسبب تقديم الوزارة عددًا من مشروعات القوانين للبرلمان، منها قانوني الضريبة على الأطيان، وضريبة الدمغة، قائلا: "أرجو من وزير المالية إنه يرحمنى ويرحم المجلس شوية.. كده المجلس شغال لحسابك".

واستكمل عبدالعال مزاحه مع للوزير، عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون ضريبة الدمغة، اليوم الاثنين: "انت بتخلص وتروح تقفل مكتبك عليك.. إحنا اللي مع الجماهيىر ومحدش بيروح ناحية الحكومة، وأرجوك علشان رمضان والجائحة خف علينا شوية، أو بمعنى أدق خف على الجماهير".

كان مجلس النواب، وافق اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، ومكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول قرار رئيس الجمهورية، رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

ويهدف الاتفاق، إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بمصر، باعتبارها الدولة المضيفة.

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ووفقا للاتفاقية، توفر مصر - باعتبارها الدولة المضيف للمركز - مباني مؤثثه على نفقتها لاستخدامها كمقر، فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكاتب، واتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذي صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.

كما وافق المجلس، على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسـنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة في أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16 فبراير 2013.

وتهدف الاتفاقية إلى تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.

ووفقًا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفاق المرتبطة بها كالإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.