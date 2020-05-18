أخبار مصر | "الطفولة والأمومة" ينظم دورات لحماية العاملين من "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "الطفولة والأمومة" ينظم دورات لحماية العاملين من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، ورشة عمل تدوعوية للعاملين بالمجلس بهدف رفع وعيهم بطرق مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

افتتحت الورشة الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشددت خلال كلمتها على ضرورة اتباع كافة العاملين للإجراءات الوقائية لحمايتهم، فضلا عن توفير كافة سبل الدعم لهم، لافتة إلى أن هذه الورشة التدريبية هي الأولى على أن يتبعها سلسلة من الورش الوقائية لكافة العاملين لتعريفهم بكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كما طالبت أمين عام المجلس الحضور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

تخللت الورشة التعريف بطرق العدوى ومصدرها وكيفية انتقال الفيروس من شخص لأخر، وطرق تجنبها، وكيفية تعقيم وتأمين المنشأة والتعامل مع الزملاء.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.