أخبار مصر | تفاصيل عودة العالقين من السعودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عودة العالقين من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم، رحلة طيران استثنائية، على متنها 299 راكبا مصريا من العالقين في دولة السعودية، سيرتها شركة مصر للطيران، وذلك لإعادة مصريين عالقين بالمملكة العربية السعودية منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية أثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه يتم فحص جميع ركاب الرحلة تحت اشراف الحجر الصحي في المطار، وسيتم وضعهم بمناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل، كما ذكر أن رحلة مصر للطيران قادمة من مدينة جدة بالسعودية على متنها 299 راكبا مصريا من العالقين.

كانت وزارة الطيران المدني، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية في الموافق 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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في سياق آخر، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه كان هناك على مدار الشهرين الماضيين الكثير من الاستغاثات والطلبات للعودة إلى مصر، مما ادي الي تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة، للتعامل مع هذا الملف بطريقة مؤسسية.

جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة.

وأكدت أن وزارة الهجرة قدمت اقتراح بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، الصحة، الطيران، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، لتنفيذ خطة لعودة هؤلاء العالقين في الخارج متضمنة خط السير، ورحلات الطيران، وحصر أعداد العالقين من خلال سفارات وقنصليات مصر بالخارج، ودور وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات وأماكن العزل عند عودة العالقين.

ولفتت إلى أنه مع تطور الأزمة بدأ في الظهور شرائح أخرى من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مثل المخالفين للإقامات، وتم الإعلان عن اتخاذ كافة الإجراءات خلال الأيام الماضية لعودة 16 ألف مواطن مصري من العالقين بالخارج.