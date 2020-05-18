أخبار مصر | عاجل.. بشرى سارة بشأن معاش أعضاء نقابات المهن الطبية

أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الاثنين، زيادة المعاش النقابي، ليصبح 900 جنيه، بزيادة 100 جنيه عن القيمة السابقة.

جاء ذلك بناء على مقترح مجلس نقابة الأطباء، والذي تم رفعه إلى الاتحاد للموافقة عليه.

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كانت نقابة الأطباء، طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة تخصيص مستشفي عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين في مستشفيات المحافظة، التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والأمانة)، وسرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن نظرا لأن الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء ويتعرض العديد منهم للإصابة وضرورة وجود مستشفي عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت ضرورة ملحة لطمأنة الفريق الطبي وسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب وحتي لا يزيد من أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا وتوفير المجهود المالي والبدني عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية وأيضا لحماية المجتمع من خطورة تفشي العدوي.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، وجود مشكلة ظهرت فى الأيام الأخيرة تكمن فى زيادة أعداد الإصابات بين الفرق الطبية بفيروس كورونا، وتأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحددت نقابة الأطباء، 3 مطالب أساسية من وزارة الصحة، هى:

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

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ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

إصابات ووفيات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأعلن تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.