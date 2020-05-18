أخبار مصر | 'الصحفيين' توجه رسالة لأعضائها بعد تسجيل ثاني وفاة بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' توجه رسالة لأعضائها بعد تسجيل ثاني وفاة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهاب مجلس نقابة الصحفيين، بجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال، اتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تقوم بكل الإجراءات الاحترازية والضمانات الصحية بمبناعا، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه والكمامات، وغيرها من لوازم التطهير بمقرها.

وكان قد نعى الدكتور والكاتب الصحفي ضياء رشوان، ببالغ الحزن والأسى، الزميل محيي الدين السيد السعيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، والذي وافته المنية اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم النقيب في بيان له، بخالص العزاء والمواساة، إلى زوجته الزميلة منى البقري، الصحفية في جريدة السوق العربية.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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وكان قد أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالمجيد: الزميل رحمه الله كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي ١٢ مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتم إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى حميات العباسية.

وأضاف عبدالمجيد: تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم.

ونعى رئيس لجنة الرعاية، الزميل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم زوجته الزميلة منى البقري، وأسرته، الصبر والسلوان.

وشدد عبدالمجيد على اتخاذ كافة اجراءات الدعم المعنوي والمادي للاسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.