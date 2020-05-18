أخبار مصر | وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، جولاته اليوم الاثنين، حيث تابع معدلات تنفيذ محـور سمالـوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه.

وقال الوزير: إن المحور يشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري من أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه نهاية الشهر القادم

كما تفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق) بالإضافة إلى أعمال الطرق، وأكد ضرورة الانتهاء منه وفقا للجداول الزمنية المحددة وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية.

ولفت إلى ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تحافظ على سلامة العمال والمهندسين العاملين بالمشروع.

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ونوه بالأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وأوضح أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ 8 محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم 6 محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).

وجاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.