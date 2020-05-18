أخبار مصر | أول رد رسمي من نقابة الصحفيين على وفاة ثاني زميل بسبب 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي من نقابة الصحفيين على وفاة ثاني زميل بسبب 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل الصحفي محيى الدين السيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

ونعى مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له، وفاة الزميل، وأعلن عن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة، في بيانه، بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي من موظفين وإداريين وعمال، اتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام النقابة، إن المجلس يقوم بكل الإجراءات الاحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة، وأنه تم توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه والكمامات، وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.

وكان قد أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال عبدالمجيد: الزميل رحمه الله كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي ١٢ مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتم إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى حميات العباسية.

وأضاف عبدالمجيد: تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم.

ونعى رئيس لجنة الرعاية، الزميل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم زوجته الزميلة منى البقري، وأسرته، الصبر والسلوان.

وشدد عبدالمجيد على اتخاذ كافة اجراءات الدعم المعنوي والمادي للاسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الزميل محيي الدين السيد، الذي توفى بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان لها: "ندععو الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، ونتقدم بالعزاء لزوجته الزميلة منى البقري".