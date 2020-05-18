أخبار مصر | ثاني وفاة بين صفوف الصحفيين بسبب 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ثاني وفاة بين صفوف الصحفيين بسبب 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال عبدالمجيد: الزميل رحمه الله كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي ١٢ مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتم إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى حميات العباسية.
وأضاف عبدالمجيد: تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم.
ونعى رئيس لجنة الرعاية، الزميل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم زوجته الزميلة منى البقري، وأسرته، الصبر والسلوان.
وشدد عبدالمجيد على اتخاذ كافة اجراءات الدعم المعنوي والمادي للاسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.
وكان قد أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن أول وفاة بين صفوف الصحفيين، في 27 أبريل الماضي، وهو الزميل محمود رياض الصحفي بجريدة الخميس، متأثرًا بإصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا المستجد.
وقال "يونس" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الراحل الشاب كان بلا عمل بعد غلق جريدة الخميس، ولم يكن يخرج إلا بحثًا عن فرصة عمل، وأصابه دور برد مصحوبًا بحرارة، كما أخبره وقتها، ومكث نحو ١٠ أيام في المنزل قبل أن يتوجه لمستشفى حميات إمبابة، ويقضي ٥ أيام، ثم تم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة، حيث فاضت روحه.
وأضاف أن الراحل لديه طفلين، عام ونصف و٨ أعوام، تم حجزهم في الحجر الصحي أيضًا مع زوجته، بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس، وخرجوا من مستشفى العزل بعد تلقيهم العلاج، والتأكد من سلبية تحاليلهم.
وتابع: "هذه لحظة حزينة، تستلزم التضامن والتكاتف مع الأسرة المنكوبة من نقابة الصحفيين، ومن وزارة التضامن الاجتماعي، إرفعوا الأكف لله أن يرحم محمود وأسألك الدعاء لأهله وزوجته وأطفاله الأربعة بتجاوز المحنة".