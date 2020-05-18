«الصحفيين»: وفاة ثاني حالة بين الصحفيين متأثرا بإصابته بكورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة الصحفيين عن وفاة الزميل الصحفى محيى الدين السيد الصحفى بالقومية للتوزيع متأثرا بفيروس الكورونا بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية وهى حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.
ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفاة الزميل ويعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.
وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم
وقال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس يقوم بكل الاجراءات الإحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة وانه تم توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه - الكمامات - وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.
في سياق متصل، نعت الهيئة الوطنية للصحافة الزميل محيي الدين السيد الذي توفى بفيروس كورونا وتدعو الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، وتتقدم بالعزاء لزوجته الزميلة منى البقري.
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