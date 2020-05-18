شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المخابز تعمل من 5 صباحًا خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، أن الاحتياطى الاستراتيجى لأى سلعة لا يقل عن 5 أشهر، وساهم هذا الاحتياطى الاستراتيجى في تحقيق الأمن الغذائي وساعد على استقرار الأسعار والصوامع والشون المطورة سوف تستقبل الموردين للقمح المحلى اعتباراً من اليوم الثالث للعيد.

وأضاف «المصيلحي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد، وسيصرف هذا الأسبوع بواقع ثلاثة أيام إضافة إلى يومي الاحتياطى، التي قررتهما الوزارة لكل مخبز، مشيرًا إلى أن المخابز ستعمل يوميًا عدا المخابز التي طلبت إجازة رسمية من مديريات التموين، ومن طلب إجازة نسبتهم لا تتعدى الـ 30 % من إجمالي عدد المخابز.

وأوضح أن عمل المخابز سيعود من الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساءً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، كما كانت من قبل شهر رمضان كما كافة المجمعات الاستهلاكية ستعمل اعتباراً من ثاني أيام العيد.

وأوضح أن عملية صرف السلع التموينية مستمرة كما هي في المنافذ التموينية من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً بجانب تشكيل مجموعات عمل بالوزارة وكافة مديريات التموين لمتابعة موسم توريد القمح كما كافة منافذ السلع الغذائية والأسواق ومحال اللحوم والمخابز والمنافذ التموينية لا يسرى عليها مواعيد الحظر لافتا إلى إجمالى ما تم توريد من القمح المحلى حتى 17 مايو بلغ 2 مليون و725 ألف طن قمح.