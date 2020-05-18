شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشهد بدء تجارب تشغيل الخط الكهربي مرسى علم / برنيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الفيديوكونفرانس، بدء تجارب تشغيل الخط الكهربى مرسى علم / برنيس جهد 220 كيلوفولت بطول 150 كم وعدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220/22/22 كيلوفولت وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وبهذا يتم اليوم لأول مرة ربط برنيس بالشبكة الكهربائية القومية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إلى أنه بذلك تم توصيل التيار الكهربي من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبي الشرقى للبحر الأحمر بدءًا من القصير وإنتهاء بمنطقة برنيس مرورًا بمرسى علم، الأمر الذي تطلب إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كم وبإستثمارات بلغت حوالى (970 مليون جنيه مصري)، بالإضافة إلى تركيب 4 وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف، بواقع وحدتين بكل من موقعي مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها 60 م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات حوالى 180 مليون جنيه.

ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ هذا الخط في وقت قياسي، وهو 6 شهور طبقًا للجدول الزمني المعد لذلك وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى في هذا المجال ولم يعوق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا حيث كان يتم متابعة تنفيذ المشروع أسبوعياً بواسطة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد شاكر أن أهمية ربط هذه المناطق بالشبكة الكهربية الموحدة ترجع إلى تحقيق سبل التنمية العمرانية والسياحية والإجتماعية بهذه المناطق الواعدة، علاوة على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التي يتم تغذيتها حاليًا عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة، حيث يبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم (بدون القرى السياحية والتي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها) سنويًا حوالى 270 مليون جنيه.

وتأتي هذه الأعمال استمرارًا لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً لأعلى مستويات الجودة.

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وزير الكهرباء يشهد بدء تجارب تشغيل الخط الكهربي مرسى علم / برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس