شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات من «مصابي كورونا» بمستشفى قها للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى قها مقر العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تعافي 6 حالات جديدة، وخروجهم من العزل.
وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 209 شخصًا بينهم طبيبان.
كان الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، قد أعلن أمس الأحد، عن تأكد شفاء وتعافي 9 حالات جديدة بالمستشفى من فيروس كورونا، من بينهم اثنين من الأطباء.
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