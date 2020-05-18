شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة في البرلمان: «البرنس» يحرّض على زنا المحارم.. و«بـ100 وش» يعلّم السرقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم نبيل بولس، عضو مجلس النواب، الإثنين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزير الإعلام حول عدد من الأعمال الدرامية التي تم بثها خلال شهر رمضان وتعمل على زيادة العنف والجرائم في المجتمع.

ووصف «بولس» عددًا من المسلسلات منها، «البرنس» بأنه يحمل إشارات صريحة على زنا المحارم والإدمان وقتل الإخوات لإخواتهم ولأولاد إخواتهم.

وتابع، مسلسل «بـ100 وش» يعلم السرقة والنصب، وهناك مسلسلات أخرى ليس لها معنى أو هدف ومجرد إفيهات بدون هدف ولسيت كوميدية، ولكنها بها إيحاءات جنسية أو تهريج بدون هدف، وأوضح النائب: هناك مسلسل خصصت حلقة بالتهريج على كلمة «القاهرة» (بالقاهزة).

وأرجع نبيل بولس انتشار العنف داخل المدارس بين الطلاب وتدني المستوى الثقافي والأخلاقي بين فئات الشباب بشكل عام إلى انتشار الأعمال الفنية «الهابطة» التي يحتذي بها الطلاب، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية للأبناء داخل المنزل والطلاب بالمدارس فضلًا على تكثيف حملات التوعية للطلاب بمختلف أعمارهم عبر وسائل الإعلام والشباب والرياضة للتوعية بأهمية الاشتراك في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة لإعادة نشر الأخلاق مرة أخرى بالمجتمع.