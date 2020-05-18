شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإثنين، قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2020/2021، وذلك حرصا منه على مصلحة الطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن جانبه أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات تنص على أن يبدأ التقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الاطفال اعتبارا من 1/6/2020 وحتي 30/6/2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوي الاول لرياض الاطفال على ان يتم الالتزام بالشروط:

أن يكون الحد الادني للتقدم للمستوي الاول أربع سنوات في 1/10/2020 ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الاول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتي سن ( 29 يوم / 11 شهر / خمس سنوات ) مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة، وأن لا يجوز قبول اطفال في سن الالزام ( 6 سنوات في 1/10/2020) في فصول رياض الاطفال طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وأنه يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالاصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن .

وأضاف أنه من ضمن الشروط أيضا:

أن لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوي الأول، فضلا عن الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى توقيع ولي الامر على اقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدمة باكثر من مدرسة يعتبر الطلبات لاغية، وأنه تعتبر الادارة العليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة في حاله وجود اماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولي امر الطفل على تعهد بوجوب سداد المصروفات الدراسية في موعد اقصاه خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة القبول، ويجب ان يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات .

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان الاوراق المطلوبة للتقديم في حالة قبول الطفل بالمدارس الرسمية للغات تتمثل في:

عدد 7 صور حديثة للطفل، وأصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر الأب والأم، وملف التقديم لرياض الاطفال وحافظة اوراق، بالإضافة إلى طابع تعليمي + طابع مهن تعليمية + طابع تنمية موارد، وأن تقدم الشهادة الصحية معتمده من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الاقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.

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وذكر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه يحق للأم بتقديم الأوراق المطلوبة في حال وفاة الأبويرفق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منها، أو في حال سفر الأب للخارج ويرافق صورة من التوكيل الرسمي أو صورة من جواز السفر، أو في حال انفصال الوالدين ويرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية .