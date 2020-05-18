شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق واحد للمريض والدخول بالكمامة.. رئيس جامعة أسوان يتفقد المستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بزيارة مفاجئة لمستشفى أسوان الجامعي، بعد إعادة فتح قسم الاستقبال.

وشدد «غلاب» على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على أبواب المستشفى الجامعي وأعمال التعقيم والوقاية للتأكد من سلامة المترددين على المستشفى مع توقيع الكشف على المرضى وذويهم حتى لا يتكرر إصابة الأطقم الطبية أو المرضى بفيروس كورونا ويأتي ذلك في إطار إعادة الانضباط للعمل الإداري داخل المستشفى الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى تنظيم عملية دخول المرضى لقسم الاستقبال في المستشفي بحيث يدخل المريض بمفرده أو مع مرافق واحد فقط إن كانت حالته تستدعي لذلك، ويراعي أخذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار العدوي، حيث يشترط ارتداء المرضى ومرافقيهم للكمامات أثناء دخول المستشفى، علاوة على توفير مستلزمات الوقاية اللازمة لجميع أفراد الطاقم الطبي في المستشفي من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع.

وتفقد «غلاب»، الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعي، مشيرا إلى أن المستشفى الجامعي سيشهد طفرة نوعية بعد الانتهاء من المنشآت الطبية التي يجري العمل فيها على قدم وساق ومنها العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ وقسم العظام لرفع الطاقة الاستيعابية للقسم العظام الجديد والذي تبلغ 50 غرفة، وسيقام بجوار أقسام الأشعة في الطابق الأرضي للتيسير على المرضى، ومن المقرر الانتهاء من إنشاءه في نهاية شهر يونيو المقبل، مضيفا: «نسعي جاهدين إلى رفع كفاءة قسم عمليات وجراحات الطواريء بالمستشفى الجامعي مع صيانة ورفع كفاءة عيادات الباطنة لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء أسوان والمحافظات المجاورة».