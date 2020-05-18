شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ٤٨ ساعة من إغلاقه.. محافظ الشرقية يعلن إعادة فتح بنك القاهرة فرع بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإثنين، إعادة فتح بنك القاهرة فرع بلبيس بعد غلقه ٤٨ ساعة، للانتهاء من إجراء التعقيم والتطهير لمبنى البنك والمكاتب والأثاث بداخله لظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أحد موظفيه الأسبوع الماضي مؤكدا انه تم عزل المخالطين للحالة المصابة من موظفى البنك لمدة ١٤ يوماً وتم انتداب موظفين جدد من فروع أخرى للبنك لتسيير الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين لحين إنتهاء مدة العزل للموظفين الأصلين لافتا إلى أنه سيتم عودة الموظفين الأساسيين للعمل بالبنك بعد التأكد من عدم ظهور أية أعراض عليهم تؤكد عدم اصابتهم بفيروس كورونا والسماح لهم بالعوده لممارسة العمل مرة أخرى داخل البنك.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بمركز بلبيس، للبدء في إجراءات التعقيم والتطهير للبنك.

وكان محافظ الشرقية قد قام بالتنسيق مع مدير بنك القاهرة لإجراء غلق فرع البنك بمركز بلبيس لمدة ٤٨ ساعه بسبب ظهور حاله اصابة بإسم (ع ا ن ) والبالغ من العمر ٣٦ عامآ. لحين الإنتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير للمبنى حفاظآ على صحه العاملين والمترددين فضلا عن عزل ٢٨ موظف من المخالطين للحالة المصابة لمدة ١٤ يومآ وإرسال قوه أخرى من الموظفين لفتح البنك وتيسير الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ انه شديد الحرص على صحه المواطنين وأنه يبذل قصارى جهده بمعاونه الجهاز التنفيذى لاتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحه المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا المستجد.