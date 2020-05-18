شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطع لكل صيدلي.. «صيادلة البحر الأحمر» توزع واقيات للوجه على جميع أعضائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس نقابة صيادلة البحر الأحمر، توزيع «face shield» (واقيات وجه) على جميع الصيادلة بكل المدن بالمحافظة بواقع خمس قطع لكل صيدلي، في إطار التعاون المستمر بين الإدارة العامة للصيدلة ومجلس نقابة صيادلة البحر الأحمر، وسيتم توزيع كمية أخرى على مستشفيات المدن ومديرية الشؤون الصحية وإدارة الصيدلة والإدارة الصحية بالغردقة ومستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات ووحدة مرور البحر الأحمر وشركه المياه والكهرباء والشهر العقاري ومجلس المدينة ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية.

وأضاف المجلس أنه بالنسبة لصيادلة مدينة الغردقة يتم التوزيع من خلال مقر النقابة «مبارك ٥ عماره ٩ شقه ٤» بواقع ٥ قطع لكل صيدلي بموجب كارنيه الصيدلي أو من ينوب عنه ويكون معه كارنيه الصيدلي، وبالنسبه لصيادلة مدينة سفاجا يتم التوزيع بواقع ٥ قطع لكل صيدلي على أن تتولى إدارة الصيدلة بقيادة أ.د.محمود السباعي التوزيع إلى منطقتي مرسى علم والشلاتين.