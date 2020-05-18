شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» توفر لكشافين «الكهرباء» خوذة للوقاية من كورونا.. وتؤكد استمرار العمل أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة شعاع -المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء-، إنها قامت بتوزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين بالشركة، وتم توزيع الخوذة البلاستيكية على كشافين الكهرباء للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين في نفس الوقت.

وأكدت الشركة في بيان لها، الاثنين، على انتظام العمل بين العاملين بالشركة رغم الظروف الاستثناءية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا وخلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمواطنين في موعدها المحدد وفقا لدورة القراءة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء حتى لا يؤثر سلبًا على المواطنين.

ولفتت الشركة إلى أنها ملتزمة بشكل كامل بتعليمات وزارة الصحة والسكان الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطهير وتعقيم مقر الشركة الرءيسى وجميع فروعها على مستوى الجمهورية، كما تم توفير الكمامات والمواد المطهرة لجميع العاملين بالشركة بشكل عام والكشافين بشكل خاص نظرًا لأنهم الأكثر اختلاط بالمواطنين.

وتوكد شعاع أن جميع القراءات التي يتم إحضارها يتم تسجيلها من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء باستخدام برنامج القراءة الموحد، وإرسالها أونلاين إلى الإدارة التابع لها المشترك.