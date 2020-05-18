شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: وفاة الصحفي محيي الدين السيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، «وفاة الزميل محيي الدين السيد السعيد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد».

وقال عبدالمجيد، في حسابه على «فيس بوك»، الاثنين أن «الزميل معاش بالقومية للتوزيع، كان يعاني منذ سنوات من الفشل الكلوي ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ويوم الثلاثاء ١٢ مايو ذهب لمستشفى الجلاء للغسيل الدوري، فلوحظ ارتفاع درجة حرارته، فتم احالته إلى مستشفى حميات العباسية، لعدم استقبال حالات ارتفاع درجات الحرارة احترازيًا، فقمت بالتواصل مع الدكتور بيتر وجيه مدير حميات العباسية، فور تلق اتصال من الزميلة منى البقري زوجة المرحوم، حيث جرى احتجازه بالعناية المركزة وإجراء مسحه له، وإجراء جلسة الغسيل الكلوي».

وتابع: «للأسف الشديد تدهورت الحالة تدريجيًا ووافته المنية ظهر اليوم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان، كان دمث الخلق صابر على البلاء بشوش الوجه، اسأل الله أن يجمعني به وإياكم في جنات النعيم».