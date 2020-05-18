شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تصدر خطة عمل «عيد الفطر»: حصة يومنن لكل مخبز لضمان توافر الخبز المدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل القطاعات المختلفة والهيئات والجهات التي تتبع وزارة التموين، وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك والذي يبدأ الأسبوع المقبل، وشملت قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، وسائل تنفيذ تلك الخطة.

وشددت الوزارة على متابعة المطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص عملا على ضمان توفير الخبز للمستهلكين بكافة المناطق بسهولة، وكذلك المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والاسواق خلال فترة العيد للتأكد من توافر مستلزمات العيد والسلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه.

وتضمنت خطة الوزارة، متابعة توافر كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها ومنها (الكعك والبسكويت.. إلخ) بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز الأفرنجية ومحال الحلويات وأسعارها، وقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة) بتوفير وطرح (كعك – بسكويت – بتي فور) بالمجمعات الاستهلاكية.

وفيما يتعلق بتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام العيد، قامت شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 25-24-23 مايو 2020 مقدمًا طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل مخابز وقيام المطاحن بصرف كميات الدقيق طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة ايام عيد الفطر المبارك.

وتضمنت الخطة توافر رصيد استراتيجي بكل مخبز بما يعادل حصة يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت علية قبل شهر رمضان المعظم والمتابعة والمرور والتفتيش على المخابز لضمان قيام اصحابها أو المسؤولين عنها بتصنيع الدقيق خبز للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان والأسعار القانونية المقررة، والتأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز والمستودعات على كل محافظات الجمهورية بصفة منتظمة قبل بداية عيد الفطر المبارك، وتكليف عدد من الحملات التموينية اليومية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية خلال أيام عيد الفطر.

وبالنسبة للبوتاجاز ومادة السولار والبنزين، تضمنت الخطة متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على فتح الشحن أمام المستودعات طبقا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية، واستمرار مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي والتجاري بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر.

بالنسبة للسلع الغذائية التموينية، يتم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركتي الجملة (العامة – المصرية) والمجمعات الاستهلاكية ووضع خطة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الهامة والضرورية ومنها التي يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية من البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل ايام عيد الفطر.

وفيما يتعلق بقطاع التجارة الداخلية، تم التأكيد على تنفيذ التوجيه الخاص بالتدابير الاحترازية الواجبة على كافة المحلات والسلاسل التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر جميع السلع خلال فترة العيد وخاصة سلع [السكر ـ الأرز ـ الزيوت بأنواعها ـ اللحوم والدواجن ـ منتجات ألبان بأنواعها ـ البقوليات ـ وغيرها]، ضبط الأسواق (الجملة ـ النصف جملة ـ القطاعي) والتأكد من صلاحية السلع ومعلومية مصدرها، والتنسيق مع المديريات بالمحافظات والاتحاد المركزي التعاوني الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها.

كما تم التأكيد على التصدي للباعة الجائلين والتركيز على المناطق الشعبية التي ينتشر بها هؤلاء الباعة، ومكافحة كافة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية والفاسدة والمجهولة المصدر، ودراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

وتشمل الخطة أيضًا، المرور المستمر على المحلات العامة ـ المجمعات الاستهلاكية ـ السوبر ماركت ـ محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية، والتصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية نظرًا لخطورتها وتأثيرها الضار على الصحة والبيئة، وتستهدف الخطة تغطية جميع القطاعات والأنشطة وذلك عن طريق توجيه الحملات الرقابية المستمرة يوميًا.

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ونظرًا لقرب إنتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، يتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ـ تسليم الفواتير ـ تطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تقع في هذا الشأن.

وحددت الوزارة عدة وسائل لتنفيذ خطتها خلال العيد، وأبرزها الحملات اليومية والتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وجهاز حماية المستهلك ـ وزارة الصحة ـ مصلحة الرقابة الصناعية ـ الطب البيطري) تحت إشراف الوزير مباشرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالأسواق.

ويتم إخطار غرفة العمليات بنتائج الحملات وتقديم تقرير عن موقف السلع والأسواق وما تم من إجراءات يعرض علينا يوميًا، وتفعيل دور إدارات التجارة الداخلية بجميع المحافظات بما يضمن وصول جهود الرقابة إلى كل بقاع مصر وحتى القرى والنجوع.

وتقوم الوزارة بإعداد حملات يومية خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكيد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق، ومعرفة مدى توافر السع الغذائية مع إعداد نشرات إرشادية تحث المواطن على ترشيد الاستهلاك، وكذا التواصل مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة، والمرور على المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية لمعرفة مدى توافر السع الأساسية بها.