شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد انطلاق قافلة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإثنين، انطلاق قافلة مواد غذائية ضمن مبادرة «نتشارك.. هنعدى الأزمة»، التي أطلقها صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

ضمت القافلة التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة 14 الف كرتونة مواد غذائية و10 طن دواجن و10 طن بطاطس و2000 كرتونة حلويات 2000 كرتونة ملابس.

وأكد محافظ الجيزة أن القوافل تعكس نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة مشيدًا بجهود صندوق «تحيا مصر» في تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالسعي نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة في ظل الأزمة التي سببها فيروس كورونا.

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا دعمه وتشجيعه لكافة الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين ورفع كاهل العناء عنهم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لأبناء الوطن وخاصة في مثل تلك الظروف التي يمر بها الوطن.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مساهمات كافة فئات الشعب المصري في صندوق تحيا مصر تأتى في إطار ثقة المواطنين الكبيرة فيما يقوم به الصندوق من توصيل المساعدات إلى المستحقين بمختلف المحافظات.

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