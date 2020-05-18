شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الكرة تحول لبائع قطائف بسبب كورونا.. حكاية مهاجم كيما أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " الشغل مش عيب ولا حرام " انا لعيب كورة بس الظروف تحكم بتلك الكلمات بدأ إسلام مهاجم فريق كيما أسوان يروى لنا تفاصيل رحلته كلاعب كرة قدم حتي عمله الأن كبائع قطايف بسبب توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

وقال إسلام فهمى لـ" ليوم السابع": " أنا مهاجم فريق كيما أسوان منذ عدة أشهر وقبلها كنت بلعب في الداخلية، ولكن بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر بعد انتشار الفيروس المستجد أصبحت بدون عمل أو دخل مادى وتوقفت الحياة تماما .

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وتابع: " الشغل مش عيب لما اشتغل أي مهنة تانية مش بشوف فيها أي إحراج ولا كسوف طالما شغل شريف بالحلال ده حاجة تشرفني وده بالنسبة لي أحسن ما أمد إيدى لأي حد .

وقال صاحب الـ 21 عاما: "أنا لعبت في نوادى عديدة مثل نادى القناطر والداخلية والأولمبى وسيراميكا، وأخيرا بلعب في كيما أسوان، ولكن مع توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد بشتغل بائع قطايف.