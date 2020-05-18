شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مع أول روبوت يعمل في صيدلية مصرية.. بيواجه كورونا ويوفر الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجربة جديدة اتخذتها صيدلية مصرية بالاعتماد على روبوت لتوفير الوقت وتقليل الزحام، وأيضا ضمان عدم لمس الدواء قبل وصوله للعميل وهو ما يقلل من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي هذا التقرير نقضي يوما مع الصيدلية التي يعمل بها الروبوت الأول في مصر من نوعه، لإعداد الدواء وتقديمه للزبائن بكل بساطة وسهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوم مع أول روبوت يعمل في صيدلية مصرية.. بيواجه كورونا ويوفر الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.