مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 299 من العالقين بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، لإعادة مصريين عالقين بالمملكة العربية السعودية منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن رحلة مصر للطيران وصلت إلى مطار القاهرة قادمة من مدينة جدة بالسعودية على متنها 299 راكبا مصريا من العالقين ، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل. Advertisements

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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