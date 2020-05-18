شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تعلن توصلها للقاح جديد للقضاء على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار سعي دول العالم لمحاولة التصدي لفيروس كورونا تمكنت إحدي الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية من اكتشاف لقاح جديد من شأنه علاج فيروس كورونا ومقاومته وفقاً لموقع سكاي نيوز الذى أكد إمكانية حدوث الأمر في يوليو المقبل، حيث أضاف التقرير أن هناك أخبارا سعيدة ينتظرها العالم بأسره من أحد المعامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك بعدما أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية عن معطيات "إيجابية" لكنها في نفس الوقت "مؤقتة"، وفي المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء "كوفيد 19"، حيث جاء في بيان صادر عن مختبرات الشركة، أن اللقاح بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى ثمانية أشخاص تلقوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس، كما أضاف البيان أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهم مع عدد كبير من المتطوعين، ستبدأ في يوليو المقبل.

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ومع وجود حالات فيروسات تاجية في جميع أنحاء العالم الآن التى تخطت حاجز الـ 4.7 مليون ، يعمل العلماء على مدار الساعة لتطوير لقاح، أهمها أنه تجري حاليًا تجربة لقاح بشري في أكسفورد .

ووفقا لما نشرته جريدة " ميرور" البريطانية، كشف أحد الخبراء أن الفيروس "يمكن أن يحترق بشكل طبيعي" قبل تطوير اللقاح، وكتب البروفيسور كارول سيكورا ، المدير السابق لبرنامج السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية، تغريدة على موقع التواصل تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلا : "هناك فرصة حقيقية أن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح.نحن نرى نمطًا مشابهًا تقريبًا في كل مكان، وأعتقد أن لدينا حصانة أكثر مما هو متوقع، نحن الآن بحاجة إلى الاستمرار في إبطاء الفيروس ، ولكن يمكن أن يتلاشى من تلقاء نفسه."