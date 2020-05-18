إنفو جراف.. اعرف مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة، تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020، حتى يونيو المقبل بهدف سلامة الطلاب لإحكام إجراءات التعقيم والتطهير، وحتى تعود الحياة لطبيعتها منتصف يونيو، ويقدم ”الخليج 365” فى الإنفو جراف التالى تفاصيل ومواعيد الامتحانات. Advertisements

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