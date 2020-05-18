شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين فى القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه طبقا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو الجارى.

وقال الوزير: إن ذلك يأتى تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى هذا الخصوص.

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وفى سياق آخر، قامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مدير المديرية أشار فيه إلى أنها تابعت صرف المنحة الاستثنائية التى قررها الوزير للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 344 عاملا بقيمة إجمالية 172 ألف جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضى.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، إنه تم متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 9 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب التفيش السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمال.