شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن وفاة الحالة الثانية من أعضاء النقابة بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال عبدالمجيد فى بيان له ، إن الراحل كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي ١٢ مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتم إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى حميات العباسية.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم، مشددا على اتخاذ كافة اجراءات الدعم المعنوي والمادي للاسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.