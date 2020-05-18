شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن وفاة الحالة الثانية من أعضاء النقابة بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال عبدالمجيد فى بيان له ، إن الراحل كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي ١٢ مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتم إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى حميات العباسية.
وأضاف عبدالمجيد، أنه تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم، مشددا على اتخاذ كافة اجراءات الدعم المعنوي والمادي للاسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن وفاة الحالة الثانية من أعضاء النقابة بعد الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.