شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية جنوب الصعيد وسيناء والعظمى بالقاهرة 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس حار، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال يكون الطقس معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجات، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.