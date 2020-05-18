أخبار مصر.. طقس اليوم شديد الحرارة.. سيول في الصعيد والعظمى بالقاهرة 41

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها استقبال مطار مرسى علم لرحلة استثنائية تقل 340 عالقا من أمريكا، فضلا عن تقارير شاملة عن فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار... أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مايو، مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع كبير بقيمة 4 جنيها للجرام في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً بصورة هى الأعلي منذ أبريل عام 2012، جراء تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، بعد أن لوح بإمكانية فرض عقوبات جديدة أو قطع العلاقة مع بكين والذى تعتبر ثاني أقوي اقتصاد في العالم وهو ما أحدث حالة من القلق والتوتر بالأسواق.

فيديو..سيدة تستغيث بعد إصابتها بكورونا.. ووزيرة الصحة تتابع الحالة

تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى تسجيل فيديو لسيدة تستغيث بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد،حيث ظهر عليها أثار الازمة الصحية، وناشدت الجهات المسؤولة التدخل وتوفير الرعاية الصحية لها ولاسرتها ،حيث طالبت بنقلها إلى أي مستشفى في أقرب وقت ، كما ظهر في فيديو اخر احدى بناتها تبكى بسبب حالة والدتها .

صور.. رحلة استثنائية لمصر للطيران تقل 340 من العالقين بأمريكا تصل مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار واشنطن، تقل على متنها 340 عالقا مصريا بأمريكا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

رسميا.. الاتفاق السعودى يعلن انتهاء إعارة وليد أزارو وعودته للأهلى

أعلن خالد العطوى، المدير الفنى لنادى الاتفاق السعودي، عودة المهاجم المغربى وليد أزارو إلى النادى الأهلى عقب نهاية فترة إعارته، موضحاً أن كل ما تردد عن نية نادى الاتفاق فى شراء عقد اللاعب ليس له أساس من الصحة.

ووقع أزارو للأهلى 4 سنوات فى يونيو 2017 بعد اتفاق الأهلى مع الدفاع الجديدى المغربى على شراء اللاعب مقابل مليون و300 ألف دولار.

رئيس الوزراء:التوجه العالمى هو تركيز كل دولة على تحقيق مصلحة مواطنيها

بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم عقد الحلقة النقاشية الثانية حول الموقف الاقتصادي ما بعد كورونا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وبحضور مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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هيئة الدواء: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا الا للجهات الحكومية

إنطلاقاً من الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية وفى ضوء رصد الهيئة لبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بترويج وبيع كواشف تشخيص فيروس كورونا المستجد، أكدت الهيئة ان تلك الكواشف مجهولة المصدر .

وقالت الهيئة أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد يتم إستيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد فقط وغير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف بأي جهة أخرى.

مفتى السعودية : صلاة العيد فى البيوت دون خطبة

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء إن صلاة العيد إذا استمر الوضع كما هو الحال عليه فى هذه الأيام من عدم إقامة الجمع والجماعات فى المساجد والجوامع فإنها تصلى فى البيوت بدون خطبة بعدها.

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة وأمطار تصل للسيول.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

يشهد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

ذاكر فى البيت..”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة الرياضيات لغات الجزء الثاني..شرح وافٍ لأجزاء المقرر..وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام..ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالإلتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.

أعلنت وزارة التربية والتعليم المقررات الدراسية لطلاب الثانوية العامة مؤخرًا، وحددت الأجزاء التي سيؤدي ما يقرب من 650 ألف الامتحان فيها هذا العام.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 21 يونيو وتنتهى 21 يوليو.. وتؤكد: الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط.. مصادر: الطالب الخاضعة قريته لحجر صحى يُقدم شهادة تفيد بوجود حجر وليس تقرير طبى..ولجان عزل بالمدارس

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وزير الداخلية :تطبيق قرارات غلق الشواطىء والحدائق والمتنزهات بمنتهى الجدية والالتزام

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

فى بداية الإجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة فى أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، ووعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون وإلتزام، والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.