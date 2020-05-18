شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: المخابز تعمل من 5 صباحا فى العيد.. واحتياطى السلع لايقل عن 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى لأى سلعة لايقل عن 5 أشهر، وساهم هذا الاحتياطى الاستراتيجى فى تحقيق الأمن الغذائى وساعد على استقرار الأسعار والصوامع والشون المطورة سوف تستقبل الموردين للقمح المحلى اعتباراً من اليوم الثالث للعيد.

واضاف الوزير فى تصريحات اليوم أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد وسيصرف هذا الأسبوع بواقع ثلاثة أيام إضافة إلى يومى الاحتياطى التي قررتهما الوزارة لكل مخبز، كما أن المخابز ستعمل يوميا عدا المخابز التى طلبت اجازة رسمية من مديريات التموين ومن طلب إجازة نسبتهم لا تتعدى الـ 30 % من إجمالى عدد المخابز لافتا إلى أن عمل المخابز سيعود من الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساءً اعتبارا من أول يوم العيد كما كانت من قبل شهر رمضان كما كافة المجمعات الاستهلاكية ستعمل اعتباراً من ثانى يوم العيد

وأوضح أن عملية صرف السلع التموينية مستمرة كما هى فى المنافذ التموينية من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً بجانب تشكيل مجموعات عمل بالوزارة وكافة مديريات التموين لمتابعة موسم توريد القمح كما كافة منافذ السلع الغذائية والأسواق ومحال اللحوم والمخابز والمنافذ التموينية لا يسرى عليها مواعيد الحظر لافتا إلى إجمالى ماتم توريد من القمح المحلى حتى 17 مايو بلغ 2 مليون و 725 ألف طن قمح.