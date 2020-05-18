شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سيدة تستغيث بعد إصابتها بكورونا.. ووزيرة الصحة تتابع الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى تسجيل فيديو لسيدة تستغيث بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد،حيث ظهر عليها أثار الازمة الصحية، وناشدت الجهات المسؤولة التدخل وتوفير الرعاية الصحية لها ولاسرتها ،حيث طالبت بنقلها إلى أي مستشفى في أقرب وقت ، كما ظهر في فيديو اخر احدى بناتها تبكى بسبب حالة والدتها .

في السياق نفسه قال المتحدث الاعلامى بوزارة الصحة إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتابع حالة المريضة بنفسها ،وأشار إلى أنه تم التواصل معها عبر الغرفة المركزية للوزارة صباح اليوم وأخذ بياناتها ،كما أشارت إلى أنه تم إجراء مسحة لها وأن النتيجة لم تظهر بعد ،وجارى التعامل مع الحالة والاطمئنان على أطفالها في ضوء نتيجة الفحص .

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كان بيان وزارة الصحة أمس أعلن عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان وزارة الصحة والسكان ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة